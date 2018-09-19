عملية الجيش اليمني واللجان بجبهة ناطع استهدفت مواقع لقوى العدوان وكبدتهم خسائر كبيرة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2018 - 11:56
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المندوب السوري في الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته ومحاسبة "اسرائيل" عن انتهاكها القانون الدولي
دي مستورا بعد إسقاط الطائرة الروسية: ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أعمال من شأنها تصعيد الأوضاع
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الإستقواء بالخارج للضغط في موضوع تشكيل الحكومة في لبنان لن يجدي نفعاً
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مراسل المنار: الموقوف حجير يعد من أهم الإرهابيين في مخيم عين الحلوة ويلقب بـ "الشيخ بهاء"
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القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر - 1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي في ظهران عسير
منظمة "أنقذوا الاطفال": المجاعة تتهدد مليون طفل إضافي في اليمن بسبب استئناف العدوان هجومه على الحديدة
المتحدث بإسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: هناك مفاوضات حالية بين إيران وروسيا لإنشاء محطات حرارية صغيرة ومتوسطة الحجم
الرئيس الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية وافقت على إغلاق موقع "تونغتشانغ-ري" للتجارب الصاروخية نهائيا
الزعيم الكوري الشمالي يقول انه سيقوم بزيارة سيول في المستقبل القريب
البحرية الأميركية: مجموعة من سفن الأسطول الأميركي تتقدمها حاملة الطائرات "هاري ترومان" دخلت المتوسط
البحرية الأميركية: المجموعة شرعت بتنفيذ عمليات تدريبية وترمي لحماية مصالح الأمن القومي الأميركي في أوروبا وأفريقيا
رئيس الوزراء الصيني: الأحادية التي تهدد التبادل العالمي الحر لا تقدّم أي حلّ للمشاكل
الرئيس الأميركي: بولندا مستعدة لدفع ملياري دولار على الأقل لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها
حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية الكبرى يوم الخميس المقبل بعد تلاوة المصرع الحسيني الساعة 7 صباحاً
المصرع الحسيني سيتلى للرجال في مجمع سيد الشهداء (ع) - الرويس وللنساء في باحة عاشوراء - الجاموس - تقاطع السان تيريز
عملية الجيش اليمني واللجان بجبهة ناطع استهدفت مواقع لقوى العدوان وكبدتهم خسائر كبيرة (المسيرة)
منذ 14 mins
19 September، 2018
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