قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان “إننا جاهزون وحاضرون في كل وقت وفي كل ميدان للبحث في قضايا وشؤون المسلمين حيث الحاجة باتت ضرورية وماسة لأن ما يجري على المسلمين عموما وعلى منطقتنا العربية بالخصوص، أصبح حالة مأساوية”.

كلام المفتي قبلان جاء الاربعاء خلال استقباله الأمين العام لـ”رابطة العالم الاسلامي” محمد العيسى على رأس وفد، حيث تم التباحث في الأوضاع العامة وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ولفت المفتي قبلان الى ان “الواجب يفرض علينا جميعا أن نقفل الصفحات السوداء ونفتح صفحة جديدة بعنوان التسامح والتناصف والتعاون والدخول معا في عملية إعادة العلاقات وإجراء المصالحات الأخوية والإسلامية”، ودعا “للبحث المعمق في كل ما من شأنه تصفية القلوب وإزالة الخلافات والاختلافات لا سيما بين السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام