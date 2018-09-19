كشف تقرير للبنك المركزي في المغرب (بنك المغرب) أن أكثر من نصف السكان البالغين في البلاد لا يمتلكون حسابات بنكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأشارت البيانات الجديدة إلى أن 56 بالمائة فقط من نسبة المواطنين البالغين (أكثر من 15 سنة) يملكون حسابات في البنوك، وفق ما ذكرت صحيفة “اليوم 24” المغربية، الأحد.

وكانت بيانات سابقة للبنك المركزي في المغرب قد أشارت إلى أن 70 في المائة من السكان البالغين لديهم حسابات في البنوك، إلا أن هذه النسبة تقلصت إلى ما يقرب من 20 بالمائة مؤخرا.

ويبقى المغرب تحت المعدل العالمي للنفاذ إلى الخدمات البنكية، الذي يبلغ 62 بالمائة.

وأشارت البيانات الجديدة أيضا إلى هيمنة ذكورية على الحسابات البنكية، بنسبة وصلت إلى 77 بالمائة من مجموع من لديهم حساب بنكي.

المصدر: سكاي نيوز