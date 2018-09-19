ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء تمشيا مع حركة الأسهم في ظل تراجع الدولار الأمريكي وعدم إبداء الأسواق قلقا يذكر إزاء أحدث تصعيد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1202.32 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1207 دولارات للأوقية.

وانزلقت الولايات المتحدة والصين أكثر في نزاعهما التجاري بعد أن أضافت بكين منتجات أمريكية قيمتها 60 مليار دولار إلى قائمة رسومها الجمركية على الواردات ردا على رسوم يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك استراليا الوطني ”القرار الأمريكي بفرض رسوم عشرة بالمئة – بدلا من 25 بالمئة (كما كان متوقعا) – شجع المستثمرين من حيث أنه قد يكون هناك أمل في تسوية تجارية ما في المستقبل.“

وتراجعت أسعار النفط حوالي 12 بالمئة منذ أبريل نيسان متأثرة باحتدام النزاع التجاري الأمريكي والصيني ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.18 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 814.49 دولار بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 13 أغسطس آب عند 820.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتقدم البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1011.75 دولار بعد أن سجل أقوى سعر له منذ 14 يونيو حزيران عند 1015.50 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز