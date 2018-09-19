رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج القمة الأخيرة بين الزعيمين الكوري الجنوبي مون جي إن ونظيره الشمالي كيم جونغ أون والتي عقدت في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ.

ووصف ترامب نتائج القمة بأنها “مثيرة للإعجاب”، وكتب في تغريدة له على موقع “تويتر” إنه “أمر مثير للإعجاب الشديد”، ونوه “بالاتفاقات التي أبرمها زعيما الكوريتين حول إزالة مواقع اختبار الصواريخ ومرافق التجارب النووية وقرار تقديم طلب مشترك لتنظيم الأولمبياد”.

وأشار ترامب إلى أن “كوريا الشمالية ستستمر في إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في شبه الجزيرة الكورية في حرب 1950-1953”.

المصدر: روسيا اليوم