اقتحم مستوطنون صهاينة صباح الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطة وقوات العدو الاسرائيلي بحجة ما يسمى “عيد الغفران”.

وقالت مصادر فلسطينية “بلغ عدد المستوطنين المقتحمين اكثر من 40 مستوطنا حيث اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة بحراسة الضابط الذي قام قبل عدة أيام بإدخال زجاجة خمر الى المسجد الأقصى”، ولفتت الى ان “عدد الصهاينة المعتدين على الاقصى مرشح للزيادة”.

وأشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال الخاصة والشرطة انتشرت في ساحات الأقصى قبل فتح باب المغاربة واقتحامات المستوطنين للمسجد”، وتابعت “كما تواجدت عناصر الشرطة على أبواب الأقصى وحررت هويات المصلين قبل السماح لهم بالدخول”.

وأوضحت المصادر “منعت شرطة الاحتلال رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الاقصى زينات ابو صبيح من دخوله وسلمتها استدعاء للتحقيق معها يوم صباح غد الخميس في مركز شرطة القشلة”.

المصدر: فلسطين اليوم