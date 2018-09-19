يلتقي قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء في مدينة سالزبورغ النمساوية، للبحث في العديد من الملفات ابرزها الهجرة الى اوروبا والخروج البريطاني من الاتحاد(بريكست).

وسيواصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد مناقشاتهم الخميس حول قضية الأمن، قبل أن يختتموا اجتماعهم بالبحث مجددا في مسألة انفصال بريطانيا، قبل ستة أشهر تماما من الموعد المتفق عليه مع لندن لبريكست.

وهذا الاجتماع هو قمة “غير رسمية” لا ينتظر صدور أي قرارات عنها، لكنها تهدف إلى تمهيد الطريق للأشهر المقبلة.

وفي رسالة الدعوة إلى الاجتماع التي وجهها إلى الدول الـ28، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن “التوتر بين الدول الأعضاء ظهر مجددا بسبب تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي”، وتابع “إذا كان البعض يريدون حل الأزمة وآخرون يريدون استخدامها فإنها ستبقى بلا حل”، داعيا إلى “إنهاء هذا الوضع في قمة سالزبورغ”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية