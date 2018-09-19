قوى الامن الداخلي في لبنان: توقيف 117 مطلوبا بجرائم عدة بتاريخ 2018/09/18 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2018 - 09:29
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بوتين معلقاً على إسقاط الطائرة الروسية في سوريا: سنتخذ إجراءات لحماية جنودنا وسيشعر بذلك الجميع
الرئيس الروسي: الوضع مختلف ولا يمكن المقارنة بين كارثة طائرة إيليوشين -20 في سوريا والطائرة التي أسقطتها تركيا
رئيس لجنة الدفاع في مجلس الإتحاد الروسي يؤكد أن إسقاط طائرة "ايل-20" سيؤثر سلباً على العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب
سوريا ترحب بالإتفاق حول إدلب: دمشق كانت ولا تزال ترحب بأي مبادرة تحقن دماء السوريين وتساهم في إعادة الأمن
الخارجية السورية: اتفاق إدلب مؤطر زمنياً بتواقيت محددة وهو جزء من اتفاقيات خفض التصعيد التي نتجت عن مسار أستانا
المندوب السوري في الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته ومحاسبة "اسرائيل" عن انتهاكها القانون الدولي
المندوب الروسي في مجلس الأمن: عملية استانا أتت بنتائج ومن يريد إحترام ارادة السوريين عليه عدم إعاقة جهود الدول الضامنة
دي مستورا بعد إسقاط الطائرة الروسية: ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أعمال من شأنها تصعيد الأوضاع
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الإستقواء بالخارج للضغط في موضوع تشكيل الحكومة في لبنان لن يجدي نفعاً
الشيخ قاسم: حكمة بعض القيادات السياسية في لبنان والمقاومة واداء الجيش قطعت الطريق على جرثومة التكفير للعبث ببلدنا
الرئيس بري يستقبل قائد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ويعرض معه الوضع الراهن وعمل القوات الدولية في تلك المنطقة
مراسل المنار: مخابرات الجيش اللبناني توقف "المفتي الشرعي" لكتائب عبد الله عزام في عين الحلوة المدعو بهاء الدين حجير
مراسل المنار: الموقوف حجير يعد من أهم الإرهابيين في مخيم عين الحلوة ويلقب بـ "الشيخ بهاء"
علماء البحرين: لم نعد نأمن على ديننا ومعتقداتنا جراء الهجمة الطائفية الحكومية الممنهجة والتي تسير بطريقة تصاعدية
علماء البحرين: ندعو إلى التوقف الفوري عن هذه السياسة الطائفية البغيضة ونحذر من عواقب هذا التمادي المستمر
استشهاد مواطن فلسطيني بعد إطلاق الإحتلال النار عليه في القدس المحتلة بزعم محاولته طعن أحد المستوطنين
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران الإحتلال خلال تظاهرة قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة
سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما جويا بطائرة قاصف 1 على تجمعات الغزاة شمال الخوخة بالساحل الغربي
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر - 1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي في ظهران عسير
المتحدث بإسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: هناك مفاوضات حالية بين إيران وروسيا لإنشاء محطات حرارية صغيرة ومتوسطة الحجم
قوات خفر السواحل الإيرانية في محافظة خوزستان تعتقل سفينة صيد أجنبية دخلت المياه الإقليمية في الخليج من دون تصريح قانوني
بوتين يلتقي رئيس حكومة هنغاريا في موسكو: هنغاريا شريك هام وموثوق لروسيا في أوروبا وموسكو مهتمة في تعميق التعاون
رئيس وزراء إيطاليا يقول إنه يجب تحديث البعثات الأوروبية لإنقاذ المهاجرين "إذا كنا لا نريد تكرار الوضع مع السفينة ديتشي"
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء يومياً الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية الكبرى يوم الخميس المقبل بعد تلاوة المصرع الحسيني الساعة 7 صباحاً
المصرع الحسيني سيتلى للرجال في مجمع سيد الشهداء (ع) - الرويس وللنساء في باحة عاشوراء - الجاموس - تقاطع السان تيريز
قوى الامن الداخلي في لبنان: توقيف 117 مطلوبا بجرائم عدة بتاريخ 2018/09/18
منذ 59 mins
19 September، 2018
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