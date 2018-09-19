وقع رئيسا كوريا الشمالية كيم جونغ أون والجنوبية مون جيه-إن في ختام قمتهما الثالثة الاربعاء حزمة من اتفاقات ترفد جهود التطبيع بين الكوريتين، تمهيدا لإعادة توحيد شبه الجزيرة.

وتتوج اجتماع الزعيمين الذي استمر 70 دقيقة في دار الضيافة في العاصمة الشمالية بيونغ يانغ بالتوقيع على “بيان بيونغ يانغ المشترك”.

واتفق الطرفان على وقف المناورات العسكرية على الحدود بين البلدين بدءا من أول نوفمبر، إضافة إلى وقف إطلاق النار داخل المنطقة المحايدة على بعد 10 كيلومترات عن الخط العسكري الفاصل.

وقال الرئيس مون في مؤتمر صحفي إن “الكوريتين اتفقتا لأول مرة على سبل نزع السلاح النووي في إنجاز ذي مغزى كبير”، وأضاف أن “كوريا الشمالية وافقت على إغلاق موقع اختبار المحركات والمنصة الخاصة بإطلاق الصواريخ في دونغ تشانغ-ري ببلدة تشولسان بشكل دائم، وستتخذ إجراءات إضافية تتمثل في إغلاق منشأة يونغبيون النووية بشكل دائم”.

كما وقع وزير الدفاع الجنوبي سونغ يونغ-مو ونظيره الشمالي نو كوانغ-تشول على اتفاق عسكري لتنفيذ إعلان بانمونجوم بحضور الزعيمين مون وكيم.

وبدأ مون الثلاثاء، زيارته التي تستمر ثلاثة أيام إلى بيونغ يانغ بهدف تعزيز التقارب بين الكوريتين وتقريب المحادثات بين الولايات المتحدة والشمال لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: روسيا اليوم