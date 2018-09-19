أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الوسطى أنه للمرة الأولى يتم نقل أنظمة صواريخ “اسكندر- إم” من منطقة الأورال إلى قيرغيزستان للمشاركة في التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب لبلدان رابطة الدول المستقلة.

وقالت المنطقة العسكرية في بيان لها الاربعاء إن “أنظمة الصواريخ التعبوية التكتيكية إسكندر –إم نقلت للمرة الأولى من منطقة الأورال إلى قيرغيزستان للمشاركة في التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب للقوات الأمنية للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (ايسيك- كول انتيتيرور 2018)”.

وأضافت المنطقة “خلال المناورات سينفذ العسكريون إطلاقا قتاليا على المعسكر الأساسي للإرهابيين المحتملين في الميدان الجبلي إديلفيس”.

المصدر: سبوتنيك