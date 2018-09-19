أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن بولندا مستعدة لدفع ملياري دولار على الأقل لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها، مشيرا إلى أنه “يدرس بشكل جدي جدا هذا العرض”.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع نظيره البولندي اندري دودا إن “الأخير عرض علينا أكثر بكثير من ملياري دولار لإقامة قاعدة عسكرية أميركية في بلاده”.

وكان ترامب قال في مستهل لقائه دودا في المكتب البيضاوي إن “بولندا مستعدة للمساهمة بشكل كبير لكي يكون للولايات المتحدة وجود في بولندا”، واضاف “إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك فهذا يعني بأننا سنتكلم بالتأكيد في الموضوع”، وتابع “نحن ندرس هذا الامر بشكل جدي جدا”.

وأوضح ترامب أن “الولايات المتحدة ستدرس الطلب البولندي في المقام الأول من زاوية الحماية العسكرية للبلدين وكذلك أيضا الكلفة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية