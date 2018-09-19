لقي 12 شخصا مصرعهم في انقلاب حافلة ركاب في الإكوادور، الثلاثاء، في حادث هو السابع من نوعه في غضون خمسة أسابيع، كما أعلنت السلطات.

وقالت روزا لوبيز حاكمة ولاية إل-أورو المطلة على المحيط الهادئ والحدودية مع البيرو في تغريدة على تويتر إن الحصيلة الأولية للحادث هي “12 قتيلا”. وأضافت إن هذا “الحادث المميت” وقع على الطريق بين مدينتي لوخا وبالساس.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الحافلة سقطت في واد عمقه أكثر من مئة متر مما أسفر أيضا عن إصابة عشرات الركاب بجروح.

وبهذا يرتفع عدد حوادث الحافلات في الإكوادور منذ 12 آب/أغسطس إلى سبعة حوادث أسفرت عن مقتل أكثر من 63 شخصا وإصابة أكثر من 152 آخرين بجروح.

وتعتبر حوادث الطرق بين أهم أسباب الوفاة في الاكوداور، وبحسب منظمة “جستيكيا فيال” يلقى سبعة أشخاص مصرعهم ويصاب نحو 80 في المعدل في حوادث السير يوميا، و96 بالمئة من هذه الحوادث سببها أخطاء بشرية بسبب السائقين، بحسب أرقام المنظمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية