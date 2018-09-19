أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن أملها في أن تؤدي القمة المنعقدة في بيونغ يانغ بين الكوريتين إلى “خطوة مهمة” على طريق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن القمة “تمثل في نظرنا فرصة تاريخية للزعيم كيم (جونغ-أون) للمضي قدما في التعهد الذي قطعه على نفسه أمام الرئيس (دونالد ترامب) في سنغافورة في حزيران/يونيو”.

وأضافت “نأمل بأن نرى خطوة مهمة ويمكن التحقق منها باتجاه نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية”، منوهة إلى أن هذا هو الاجتماع الثالث بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية