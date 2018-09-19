صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي “بتاريخه خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، عند الساعة 8.20 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19.15 من فوق بلدة كفركلا.

كما خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 17 / 9 / 2018 الساعة 9.35، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19.00 من فوق بلدة رميش.

وعند الساعة 9.50، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والشوف، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17.30 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 17.45، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعبدا، بيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23.00 من فوق بلدة الناقورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام