قال المندوب التركي لدى مجلس الامن فريدون سينيرلي أوغلو إن إتفاق سوتشي جاء ليعبر عن إلتزام الرئيسين التركي والروسي بالتوصل إلى حل مسالم لمعالجة كارثة إنسانية كبيرة في إدلب.

واكد أوغلو أن إتفاق سوتشي جاء تنفيذا للتفاهم الذي توصل إليه قادة تركيا وروسيا وإيران في قمة طهران الأخيرة.

وأطلع المندوب التركي مجلس الأمن على أهم بنود إتفاقية سوتشي بين تركيا وروسيا، وكشف للمجلس عن توقيع وزيري الدفاع التركي والروسي على الإتفاقية.

وقال أوغلو: “تماشيا مع المذكرة سيتم سحب كافة الأسلحة الثقيلة من المنطقة المتفق عليها بحلول العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، وسيتم التخلص من كل الجماعات الإرهابية بحلول الخامس عشر من الشهر نفسه”.

كما أكد المندوب الدائم لتركيا على تعزيز نقاط المراقبة التركية بموجب الإتفاق، فيما “ستتخذ روسيا التدابير الضرورية للحؤول دون وقوع عملية عسكرية أو هجوم على إدلب”، بالإضافة إلى دوريات مشتركة وتدابير إضافية في ذات السياق.

المصدر: يونيوز