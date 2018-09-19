تعتزم روسيا وتركيا تسليم الأمم المتحدة مذكرة رئيسي البلدين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان حول الوضع في محافظة إدلب السورية، لاعتمادها وثيقة رسمية من قبل مجلس الأمن.

وجاء ذلك على لسان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أثناء حديثه في اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا.

وقال في هذا الصدد: “سنعمل مع شركائنا الأتراك على نقل هذه الوثيقة لتوزيعها كوثيقة رسمية في مجلس الأمن”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين عن الاتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.

وأوضح بوتين أنه سيتم إخلاء المنطقة منزوعة السلاح من كل الجماعات المسلحة المتطرفة، بما فيها “جبهة النصرة”، مؤكدا أن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستقومان بمهمة المراقبة في المنطقة.

المصدر: وكالات