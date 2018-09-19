إتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الصين الثلاثاء بالسعي للتأثير على انتخابات الكونغرس النصفية التي تتسم بتنافسية شديدة، ذلك عبر التصويب على قاعدة دعمه السياسي في الحرب التجارية بين الاقتصادين العملاقين الآخذة بالتصعيد بشكل متسارع.

وأضفت هذه المزاعم عنصرا جديدا متفجرا على الخلاف بين البلدين، بعد أن قرر ترامب الاثنين فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 بمئة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، تدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، وتلويحه برسوم أخرى تطال بضائع بقيمة 267 مليار دولار. وردت الصين الإثنين بالإعلان عن فرض رسوم جديدة على واردات أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

وفيما يخشى الجمهوريون خسارة الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، نشر ترامب سلسلة تغريدات هجومية اتهم فيها الصين بمحاولة توسيع ردها ليشمل حلبة الانتخابات.

ويعد هذا الموضوع بالغ الحساسية بالنظر الى دوامة التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 الرئاسية التي أدت الى فوز مفاجىء لترامب.

وكتب ترامب “أعلنت الصين بشكل واضح أنها تحاول جاهدة التأثير في انتخاباتنا عبر مهاجمة مزارعينا وأصحاب مزارعنا وعمالنا الصناعيين بسبب ولائهم لي”. وأضاف “الصين تستغل الولايات المتحدة تجاريا منذ سنوات عديدة، والصينيون يعلمون ايضا أنني أنا من يعرف كيفية وقف ذلك”. وتابع “سوف يكون هناك رد اقتصادي سريع وهائل ضد الصين اذا ما تم استهداف مزارعينا ومزارعنا وعمالنا الصناعيين”.

ولم يكن واضحا متى وأين أعلنت الصين ما أشار اليه ترامب حول نية الصين التدخل في الانتخابات الأميركية، هذا ان وجد مثل هذا الإعلان في الأساس. ومع ذلك فإن الرسوم السابقة التي فرضتها بكين استهدفت منتجات زراعية أميركية رئيسية، وهذا يلحق ضررا بالولايات المنتجة للصويا مثل الينوي وكنساس ومينيسوتا، وهي اساسا ولايات متأرجحة في سباق تشرين الثاني/نوفمبر الانتخابي.

وأشار استطلاع أخير ل”ان بي سي/ماريست” أن الحرب التجارية، التي تعتبر احدى ركائز رئاسة ترامب، لا تحظى بشعبية في ست ولايات هامة سياسيا هي ايلينوي وانديانا وميسوري وبنسلفانيا وتينيسي وتكساس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية