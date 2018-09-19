أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصالا هاتفيا مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، عقب إسقاط طائرة “إيل-20” الروسية قبالة الساحل السوري الليلة الماضية.

وأطلع شويغو وزيرة الدفاع الفرنسية على تفاصيل كارثة الطائرة الروسية في سوريا، معربا عن شكره على إبداء فرنسا استعدادها لمساعدة روسيا في إجراء عمليات البحث في مكان سقوط طائرة “إيل-20″، مؤكدا أن موسكو تملك ما يكفي من القدرات لإكمال تلك العمليات.

كما بحث الجانبان بالتفصيل الاتفاق حول تحقيق استقرار في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية الذي وقعه الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، نتيجة مباحثاتهما في مدينة سوتشي أمس الاثنين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت رصد إطلاق صواريخ من الفرقاطة الفرنسية Auvergne الناشطة في شرقي المتوسط في الوقت الذي اختفت فيه “إيل-20” عن الرادارات قبل إسقاطها بنيران الدفاعات الجوية السورية، وبالتزامن مع قيام الطيران الإسرائيلي بقصف مواقع في محافظة اللاذقية السورية.

المصدر: وكالات