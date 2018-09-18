استشهد مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء، وأصيب 46 من المتظاهرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب معبر بيت حانون (ايرز) شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الشهداء هم محمد احمد ناجي (34 عاماً)، وأحمد محمد عمر من مخيم الشاطئ (20 عاما).

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه المتظاهرين قرب معبر بيت حانون “إيرز” شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة عدد من الشبان.

وكان المتظاهرون الذين توافدوا بالآلاف للمشاركة في فعالية “معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار”، أشعلوا الإطارات قرب السياج الأمني الزائل شمال القطاع.

يُشار إلى أن اللجنة العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار عن قطاع غزة دعت جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في المظاهرة الاحتجاجية على قرارات الإدارة الأمريكية تجاه اللاجئين والقدس على معبر ايرز شمال القطاع.

المصدر: فلسطين اليوم