دانت محكمة النقض المصرية الثلاثاء البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشليه بخصوص أحكام إعدام صدرت مؤخرا بحق 75 شخصا من جماعة الاخوان المسلمين، ووصفت الأمر بأنه “خارج إختصاص المفوضية”.

وجاء في بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وهي من أعلى السلطات القضائية في البلاد، أنها “تشجب وترفض البيان، وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد، وشموله عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري فى عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاصي للمفوضية”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في الثامن من ايلول/سبتمبر أحكاما بإعدام 75 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الامن أثناء فض اعتصام لهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل اكثر من 700 منهم في 13 آب/أغسطس 2013.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية