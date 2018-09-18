أعلنت شركة بي ايه اي سيستمز البريطانية أن العقد الذي وقعته قطر بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني لشراء 24 مقاتلة من طراز “تايفون يوروفايتر”، دخل حيز التنفيذ الثلاثاء مع حصولها على دفعة اولى من قيمة العقد.

وافاد بيان مجموعة الدفاع البريطانية، شريكة الكونسورتيوم الاوروبي “يوروفايتر” إلى جانب “ايرباص” و “فينميكانيكا” الإيطالية، أن “هذا العقد بقيمة نحو خمسة مليارات جنيه استرليني (5.6 مليار يورو) أصبح ساريا عندما تلقينا الدفعة الاولى اليوم”.

ويتضمن العقد تسليم 24 طائرة يوروفايتر و9 طائرات تدريب متطورة من طراز “هوك” بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بها. وأوضحت الشركة المصنعة للطائرات أن البدء بتسليم المقاتلات سيكون اعتبارا من العام 2022.

وقد أبرم اتفاق مبدئي لهذا الغرض في ايلول/سبتمبر 2017 وتم تأكيده عند توقيع العقد في كانون اول/ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية