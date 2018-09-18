أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم الثلاثاء 18-09-2018

دمشق

صرَّح مصدر عسكري أنَّ وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ معادية قادمة من عرض البحر باتجاه مدينة اللاذقية، واعترضت عدداً منها قبل الوصول إلى أهدافها. وقالت “وكالة سانا” إن العدوان استهدف مؤسسة الصناعات التقنية ونفت الأخبار التي يتم تداولها عبر القنوات المعادية استهداف مصفاة بانياس بريف طرطوس وفي السياق، ذكرت الإخبارية السورية أنَّ المضادات الجوية السورية أسقطت أحد الصواريخ المعادية غرب حمص في قرية بولاد ما أدى لاشتعال حريق في أحد البساتين. ونشرت صورا لبقايا الصاروخ المعادي الذي أسقط بنيران الدفاع الجوي في قرية جليتي بمنطقة بانياس. واشارت الإخبارية انَّه أصيب 10 مواطنين جراء العدوان على مدينة اللاذقية، وأكدت أنَّ الحياة عادت لطبيعتها ونقلت عن وزير الكهرباء أنَّ ورشات الوزارة أعادت تغذية الكهرباء لكامل محافظة اللاذقية بعد إصلاح خط التوتر العالي الذي تضرر نتيجة العدوان.

حمص وريفها

• قضت الجهات المختصة على إرهابيين اثنين من تنظيم داعش وألقت القبض على 7 آخرين وصادرت لهم كمية من المواد المخدرة وآليتين ومحطة اتصال وبنادق آلية ورشاشاً وذخائر أمريكية الصنع وذلك في كمين مزدوج في منطقة جبل الأبتر بريف تدمر في ريف حمص الشرقي، وذلك بناءً على معلومات استخبارية ومراقبة دقيقة لمحاور تسلل الإرهابيين. وكانت المجموعة الإرهابية قادمة من منطقة التنف باتجاه البيارات الغربية لتدمر متجهة عبر محور سد وادي أبيض التوينان إلى الرقة كما نفذت مجموعة من المهام الخاصة كميناً ثانياً، في منطقة الفروع جنوب شرق مدينة تدمر بـ 70 كم تمكنت خلاله من القاء القبض على 5 إرهابيين من داعش ومصادرة أسلحتهم.

دمشق وريفها

• قال مصدر عسكري إنَّ بعض وحدات الهندسة في الجيش السوري، ستقوم اليوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات المجموعات الإرهابية، وذلك في منطقة داريا بريف دمشق من الساعة 14.00 وحتى الساعة 17.00.

درعا وريفها

• قال مصدر عسكري إنَّ وحدات الهندسة في الجيش السوري، ستقوم اليوم بتفجير صمامات قذائف وطعوم صاعقة من مخلفات المجموعات الإرهابية جنوب تل جابية بريف درعا.

دير الزور وريفها

• قُتِل 9 مسلحين من “قسد”، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة، أعدها مسلحو داعش، في قرية درنج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، كما قُتل مسلحان من “قسد”، جراء إطلاق مسلحي داعش النار عليهما، قرب بلدة ذيبان بالريف ذاته.

• سمحت “قسد” بدخول عدد من الشاحنات محملة بالمواد الغذائية لبلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي الواقعة تحت سيطرة داعش.

الحسكة وريفها

• شنَّت “قسد” حملة اعتقالات بحق الشبان في مدينة الحسكة وريفها، لسوقهم لـ “التجنيد الإجباري”.

الرقة وريفها

• قُتلَ 6 مسلحين من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش بسيارة كانت تقلهم، بالقرب من “حديقة البستان” في مدينة الرقة، كما قُتلَ مسلحٌ من “قسد” إثر إطلاق أحد مسلَّحي داعش النار عليه في محيط بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي.

• قُتِل مسلحان من “قسد”، إثر انفجار عبوة ناسفة، زرعها مسلحو داعش، في محيط بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي، وقُتِل مسلح آخر، جراء انفجار عبوة ناسفة أخرى زرعها مسلحو داعش بجرافة كان يستقلها، قرب قرية اليمامة في للريف ذاته.

• عُثر على 9 جثث تعود لمدنيين قضوا إثر قصف طائرات “التحالف الدولي” على حي الجميلي بمدينة الرقة، اثناء سيطرة تنظيم داعش عليها سابقاً، كما عُر على 4 جثث أخرى في حي البدو بمدينة الرقة.

• اعتقلت “قسد” 3 أشخاص بينهم طفل في قرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالي، لسوقهم لـ “التجنيد الإجباري”، كما اعتقلت شخصاً أخر اثناء مداهمتها بلدة سلوك بالريف ذاته، لأسباب مجهولة.

• اعتقلت “قسد” 6 أشخاص من حارة الياسين في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، وإطلاق الرصاص في الهواء، بشكلٍ عشوائي، بسبب محاولتهم منع “قسد” من اعتقال الشبان في البلدة لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري” في صفوفها، وفي ذات السياق اعتقلت 3 نساء، بعد مداهمة أحد منازل بلدة عين عيسى، دون معرفة الأسباب.

• فرضت “قسد” على المدنيين في مدينة الرقة ضرائب جديدة تتضمن تسجيل سياراتهم لدى مديرية النقل التابعة لما يسمى “مجلس الرقة المدني” تمنحهم لوحات تسجيل “نمرة” مقابل مبالغ مالية كبيرة جدا.

حلب وريفها

• سيطرت “هيئة تحرير الشام” على حاجز قرية دير بلوط، الواقع تحت سيطرة مسلَّحي “فيلق الشام_ الجبهة الوطنية للتحرير” جنوب غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، مساء أمس.

• تحدث “المرصد السوري المعارض” عن حالة من الاستنفار الأمني لمسلحي “فيلق الشام_ الجبهة الوطنية للتحرير ” و”هيئة تحرير الشام” تشهدها المنطقة الواقعة بين قريتي دير بلوط جنوب غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي وآطمة بريف ادلب الشمالي وذلك على خلفية سيطرة “هيئة تحرير الشام” على حاجز قرية دير بلوط، الواقع تحت سيطرة “الفيلق” لأسباب مجهولة.

• اعتقلت “قسد” 3 اشخاص على حاجز جسر “قره قوزاق” التابع لها شمال شرق مدينة منبج، بريف حلب الشمالي الشرقي، لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري”.

ادلب وريفها

• عُثرَ على جثة شخص مقتول من قِبل مسلحين مجهولين في محيط قرية الحمامة بريف إدلب الغربي.

في اللاذقية

• أكدت الجهات المختصة في محافظة اللاذقية، أن الأصوات التي سمعت في المدينة هي نتيجة تدريبات عسكرية بحرية.

المشهد المحلي

• قدم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا التعازي لروسيا بالشهداء نتيجة العدوان “الإسرائيلي”. وأكد أن عدوان “اسرائيل” الأخير على سوريا استكمال لسياساتها العدوانية ومحاولاتها تقديم دعم معنوي للجماعات الإرهابية بعد الهزائم المتلاحقة التي منيت بها أمام الجيش العربي السوري. وقال إن سوريا تطالب مجلس الامن باتخاذ اجراءات حازمة وفورية لمساءلة “اسرائيل” عن إرهابها وجرائمها التي تشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة وأحكام القانون الدولي. وأشار إلى أن مستوى تجاهل ما قدمته سوريا لمجلس الأمن من معلومات خلال سبع سنوات ونصف وتشويه الحقيقة الذي تمارسه بعض الوفود قد بلغ حدا غير مسبوق. وصرح أن سوريا مستمرة بالعمل لتحقيق الحل السياسي للازمة عبر حوار سوري سوري بقيادة سورية دون تدخل خارجي على أن تتصدر مكافحة الارهاب الاولوية في كل مراحل وتطورات العملية السياسية، لافتاً إلى الحكومة السورية أوفت بالتزامها بالنسبة للجنة الدستورية وهي ترحب بالاتفاق حول محافظة إدلب وتؤكد انه حصيلة مشاورات مكثفة بين دمشق وموسكو. وقال الدكتور بشار الجعفري لقناة الإخبارية السورية، إنَّ الدول الغربية دائمة العضوية في مجلس الأمن تكرر الوقوع في نفس الخطأ والفخ الذي تنصبه لغيرها، وذكر أنَّه غاب عن المبعوث الخاص والوكيل الخاص للشؤون الإنسانية اليد “الإسرائيلية” التي تدعم الإرهاب. وأكد الجعفري على ترحيب الحكومة السورية باتفاق سوتشي وكذلك فعلت الدول الخمسة عشر في مجلس الأمن.

• قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إنّ الجمهورية السورية، ترحب بالاتفاق حول محافظة إدلب الذي أعلن عنه بالأمس في مدينة سوتشي الروسية، وأكد المصدر أن هذا الاتفاق كان حصيلة مشاورات مكثفة بين الجمهورية السورية والاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين. وأضاف المصدر أن سوريا تشدد على أنها كانت ولا تزال ترحب بأي مبادرة تحقن دماء السوريين وتساهم في إعادة الأمن والأمان إلى بقعة ضربها الإرهاب.

• قال السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم، إن الاتفاق الروسي التركي على إقامة منطقة عازلة في إدلب الواقعة تحت سيطرة “المعارضة المسلحة” سيكون اختباراً لقدرة أنقرة على الوفاء بالتزاماتها، وأضاف أن تركيا تحت ضغط الآن وأنه يعتقد أنها ستحاول.

• نظمت جمعية الصداقة السورية الأوكرانية بالتعاون مع الجالية السورية في أوكرانيا وقفة احتجاجية استنكاراً لسياسات الولايات المتحدة في دعم الإرهابيين وتهديداتها العدوانية ضد سورية وذلك أمام مبنى السفارة الأمريكية في كييف، وأكد المشاركون في الوقفة أن انتصارات الجيش العربي السوري أقلقت الإدارة الأمريكية وحلفاءها الفرنسيين والبريطانيين فعمد هؤلاء لمحاولات تضليل الرأي العام بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي في سورية ليبرروا تهديداتهم ودعمهم الواضح للإرهابيين.

• بدأت أعمال الندوة الإقليمية بمشاركة وفد من مجلس الشعب السوري حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعقد في مدينة الإسكندرية بمصر بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وأكد رئيس الوفد محمد ماهر الموقع رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية المصرية أهمية التعاون بين البرلمانات لدفع عمليه التنمية المستدامة ولا سيما ما يتعلق بإشراك المرأة في بناء المجتمعات وتمكينها لتكون شريكا حقيقيا في صناعة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

• اعتبر رئيس منصة موسكو السورية “المعارضة” قدري جميل، أن القمة في سوتشي، بين الرئيسين الروسي والتركي، خطوة مهمة وكبيرة لإنهاء الإرهاب في سوريا، وقال إن هذه العملية ستجري وفق أساليب وطرق جديدة، مختلفة عما تم اتباعه في مناطق أخرى، وذلك لاعتبارات متعددة أهمها، عدد المدنيين الكبير الذي يتجاوز مليونين ونصف المليون شخص.

• أعلن الناطق الرسمي لما يسمى بـ “الجيش الوطني الحر” المدعوم تركياً التابع لـ “حكومة الائتلاف المعارض” والعامل في منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الشرقي والشمالي الغربي، المدعو “محمد الحمادين” والملقب “أبو رياض” عن استقالته من منصبه، دن ان يكشف عن الاسباب التي دفعته لذلك.

• نقلت مواقع كردية عن “مصدرٍ” وصفته بـ “المطَّلع” في “قسد”، قوله إن “القوات الأمريكية أبلغت قسد ببقاء قوات التحالف الدولي في المناطق المتواجدة بها في سوريا إلى اجلٍ غير مسمى، لذلك تقوم قوات التحالف بتحصين القواعد العسكرية الواقعة تحت سيطرتها في مناطق شمال شرق سوريا”. وأضاف “المصدر” أن “قوات التحالف قدمت لقسد الدعم العسكري اللازم من أسلحة جديدة متطورة، بما فيه أسلحة مضادة للطائرات، لمواجهة أي خطر داخلي أو خارجي” على حد قوله.

المشهد الدولي

• أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حادث الطائرة الروسية “إيل-20” في سوريا يشبه سلسلة حوادث مأساوية حصلت بالصدفة. وصرح بوتين، بضرورة دراسة حادثة تحطم الطائرة الروسية “إيل-20” قبالة السواحل السورية الليلية الماضية بجدية، وأعلن بوتين أن روسيا ستعمل على تعزيز أمن عسكريها في سوريا، بعد حادث الطائرة، مشدداً أن الجميع سيشعرون بذلك، وأكد الرئيس الروسي أنه لا يمكن المقارنة بين حادث إسقاط طائرة أيليوشين —20 الروسية فوق سوريا، وحادث إسقاط قاذفة روسية من قبل تركيا.

• ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس الروسي قام بتعزية أهالي وأقارب الجنود الضحايا الذين قتلوا في سقوط طائرة “ايل-20” في سوريا، وأضاف أنَّ اسقاط الطائرة لن يؤثر على اتفاق بوتين وأردوغان حول منطقة منزوعة السلاح في ادلب، وأكد أنه اتفاق هام، واتفاق مصيري لمستقبل سوريا. وأشار “بيسكوف” إلى أن الكرملين قلق للغاية بسبب سقوط طائرة العسكرية “إيل-20” فوق مياه البحر الأبيض المتوسط. وأعلن الكرملين في تصريح آخر أنَّ العمليات “الإسرائيلية” التي تنفذها في سوريا، تعتبر خرقاً لسيادة هذا البلد، مشدداً على أن “إسرائيل” في حادث الطائرة الروسية لم تتقيد بالاتفاق حول تفادي الحوادث الخطيرة

• أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه حتى تاريخ 15 تشرين الأول، يجب تجريد جميع الجماعات الإرهابية في إدلب من السلاح بما في ذلك تنظيم “داعش”. وأضاف أن الاتفاق الموقع مع الجانب التركي حول إدلب السورية يعطي مهلة زمنية حتى تاريخ 10 تشرين الثاني لسحب كافة الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح، التي تمتد على طول خط خفض التصعيد وبعمق 15- 20 كيلومترا، وتحدث عن بدء العمل على إنشاء نظام أمن جديد في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية، وأعلن شويغو، أنه أبلغ نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأن روسيا لن تترك التصرفات الإسرائيلية التي أدت لتحطم طائرة روسية في سوريا دون رد. وفي تصريح اخر أعلن شويغو، خلال اتصال هاتفي مع ليبرمان، عن مسؤولية “إسرائيل” عن تحطم الطائرة الروسية في سوريا، وتسبب ذلك بمأساة أدت إلى مقتل 15 جندياً روسياً، وأضاف أنَّ وزارة الدفاع الروسية دعت مراراً الجانب “الإسرائيلي” عبر مختلف قنوات التفاعل بين البلدين إلى الامتناع عن توجيه ضربات ضد سوريا.

• أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة “إيل-20” الروسية التي فقد الاتصال بها قرب اللاذقية مساء أمس، أسقطت بصاروخ سوري بالخطأ خلال تصدي الدفاعات الجوية السورية لغارة “إسرائيلية”. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف، إن 4 طائرات إسرائيلية من نوع “إف-16” ضربت مواقع سورية قرب مدينة اللاذقية بقذائف جوية موجهة حوالي الساعة العاشرة مساء أمس. وقامت الطائرات الإسرائيلية بالاقتراب من أهدافها على علو منخفض من جهة البحر المتوسط، وهي تعرض السفن والطائرات المتواجدة في تلك المنطقة للخطر بشكل متعمد. وألقت الطائرات الإسرائيلية بقذائفها بالقرب من نقطة تواجد فرقاطة “أوفيرن” الفرنسية وقريباً جداً من طائرة “إيل-20” الروسية وهي تستعد للهبوط. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد المناسب على تصرفات إسرائيل الاستفزازية. وقالت إن الطيارين الإسرائيليين عمدوا إلى التستر بالطائرة الروسية ما جعلها عرضة لنيران الدفاعات السورية التي تسببت بسقوطها. وأضافت أنه “لم يكن ممكناً لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلي وطياري “إف-16″ ألا يكونوا قد رأوا الطائرة الروسية، حيث أنها اتجهت للهبوط إلى ارتفاع 5 كلم. ورغم ذلك، نفذوا هذا الاستفزاز عمدا”. وأشارت إلى أن “إسرائيل لم تحذر قيادة القوات الروسية في سوريا مسبقاً، ولم يصل إبلاغ بعمليتها عبر الخط الساخن إلا قبل أقل من دقيقة من الضربة، الأمر الذي لم يسمح لنا بإخراج الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة”. ولفتت إلى أننا “نعتبر هذا الاستفزاز الإسرائيلي تصرفا عدائيا. حيث أسفرت التصرفات اللامسؤولة للعسكريين الإسرائيليين عن مقتل 15 عسكرياً روسياً. وهذا لا يتوافق مع روح الشراكة الروسية الإسرائيلية ونحتفظ بحق الرد بالإجراءات الجوابية المناسبة”. وفي سياق اخر أعلنت الدفاع الروسية، أنه تم انتشال حطام الطائرة “إيل-20″، وأشلاء أفراد طاقمها شرقي المتوسط.

• أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، لنائب السفير “الإسرائيلي” كيرين كوهن غات في موسكو، أنَّ تصرفات الطيران “الإسرائيلي” عند تعامله مع واقعة الطائرة الروسية إيل20 “غير مسؤولة وغير صديقة”، وقال فيرشينين عقب استدعاء الخارجية الروسية لنائب السفير “الإسرائيلي”، إن “الأفعال غير المسؤولة وغير الصديقة التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي جعلت الطائرة الروسية عرضة لضربات الدفاعات الجوية السورية”.

• أعرب “رئيس وزراء العدو الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتل العسكريين الروس جراء تحطم الطائرة الروسية، واقترح إرسال قائد سلاح الجو “الإسرائيلي” إلى موسكو لتقديم معلومات تخص حادث “إيل -20″، وأكد أن سوريا تتحمل مسؤولية تحطم الطائرة”، وجدد لبوتين عزم “إسرائيل” على مواجهة التواجد الإيراني العسكري في سوريا.

• قال المتحدث باسم جيش العدو “الإسرائيلي” للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إنَّ “إسرائيل” تبدي أسفها عن مقتل أفراد طاقم الطائرة الروسية التي أسقطت ليلة أمس بنيران الدفاعات الجوية السورية، وأضاف أنَّ “إسرائيل” تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث الى “نظام الأسد” الذي أسقطت دفاعاته الجوية الطائرة الروسية. ولفت إلى أنَّ مقاتلات “الجيش الإسرائيلي” أغارت الليلة الماضية على منشأة للجيش السوري كان مخططًا لنقل أنظمة لإنتاج أسلحة دقيقة وقاتلة منها الى إيران وحزب الله في لبنان، وهذا السلاح كان مخصصاً لاستهداف “إسرائيل” ويعتبر تهديدًا غير محتملًا باتجاهها. وأفاد بحسب التحقيق الأولي للحادث يتضح، أنه عندما أطلق الجيش السوري الصواريخ التي أصابت الطائرة الروسية كانت مقاتلات سلاح الجو داخل الأجواء “الإسرائيلية”.

• أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك بشأن سوريا، لالتزامهما الشخصي بشأن إدلب السورية. وقال دي ميستورا، لأعضاء المجلس “إدلب باتت مصدر قلق بالغ لنا جميعاً، ونحن نرحب بما أحرزته الدبلوماسية من تقدم حقيقي وحماية أكثر من 3 ملايين في إدلب، بينهم مليون طفل”، وأوضح أن الشعب السوري يتطلع إلى تحديد مستقبله بنفسه، وهذا يتطلب عملية تسوية شاملة”. وأشار إلى أن إعادة السلام تتطلب حواراً حقيقياً بين جميع الأطراف يكون مبنياً على المصداقية، لافتاً إلى أن محادثات سوتشي دعمت مفاوضات جنيف بشأن ملف الدستور ومن شأن مؤتمر سوتشي أن يسرع تطبيق مخرجات مباحثات جنيف، ونوه إلى أن لجنة صياغة الدستور تشكلت بالتساوي بين “المعارضة” والحكومة السورية والمجتمع المدني. من جهته أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن أن عملية أستانا أتت بنتائج على الرغم مما يقوله كثيرون، مضيفاً أن من يريد احترام إرادة السوريين عليه ألا يعيق جهود الدول الضامنة، ونوه إلى أنه من غير المقبول تسييس تقديم المساعدات لسوريا وهناك أطراف تعتمد خطوات غير مدروسة، ولفت إلى أن واشنطن لا تزال تمنع دخول المساعدات إلى مخيم الركبان، وأشار إلى أن الاتفاق حول إدلب في سوتشي يؤكد المضي بمحاربة الإرهاب في سوريا، وقال أنه يجري تصوير سيناريوهات كيميائي ويجبر أطفال على تمثيل المشاهد وقام إرهابيو النصرة باستقدام مادة ” الكلور”. وقال مندوب الصين في الجلسة إن الشعب السوري يقوم بإصلاح ما دمرته الحرب رغم الظروف الصعبة. من جهته صرح منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية في سوريا مارك لوكك خلال جلسة مجلس الأمن أن نحو 2 مليون شخص سيشردوا إذا جرت عملية عسكرية في إدلب، وأشار أن اتفاق إدلب يجب أن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، لافتاً إلى أن الأوضاع الإنسانية في مخيم الركبان صعبة. فيما قال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية جيمس جيفري إننا لن نساعد الحكومة السورية في إعادة إعمار سوريا، وأضاف أن إيران مسؤولة عن الدمار والعنف في سوريا. وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر أنه لا يمكن التذرع بمكافحة الإرهاب لارتكاب جرائم في سوريا، وإن أي عملية عسكرية في إدلب ستؤدي لانتشار المجموعات الإرهابية في العالم، وأضاف علينا ان نواصل جهودنا لإقناع كل أطراف النزاع أن هناك بدائل عن التصعيد.

• ذكر محلل الشؤون العسكرية في القناة “العاشرة” الإسرائيلية “ألون بن دافيد”، أن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها خسائر روسية في هجوم نُسِب إلى “إسرائيل”. من جانبه أضاف موقع “إنتل -تايمز” الاسرائيلي أنه هكذا أصبح الهجوم في سوريا متشابكاً، تم التعرف على طائرة F-16 “إسرائيلية” من قبل رادار روسي أثناء العمل على تدمير منشأة في ضواحي مدينة اللاذقية الساحلية، وردت أنظمة دفاع جوي سورية مضادة للطائرات بإطلاق النار في البحر وأسقطت عن طريق الخطأ طائرة تابعة للبحرية الروسية، وشعرت فرقاطة فرنسية بتهديد وتم تنشيط نظام الدفاع الصاروخي. هذا وقال مسؤول “اسرائيلي” إنَّ تل ابيب في ازمة ويجب أن تتقدم باعتذار رسمي لموسكو. وفي سياق متصل، قال المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إنَّ الاعتذار الإسرائيلي رسمي وعام وبتنسيق كامل مع “رئيس الوزراء ووزير الجيش”، وليس من المتوقع أن يصدروا بيانًا من مكتبهم في الوقت الحالي، على أمل أن يتعامل بوتين مع الرسائل التي ظهرت في بيان الجيش الإسرائيلي… التخفيض الرئيسي لهذا اللهب يتم العمل عليه خلف الكواليس. جاء ذلك بعد أنَّ أشار المراسل إلى أن الوضع بين روسيا و”إسرائيل” أقترب إلى تهديد من الجيش الروسي بالتصرف ضد “إسرائيل”.

• قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنَّ حادث الطائرة الروسية يؤكد على أهمية التسوية السياسية في سوريا، وقال بومبيو إن “الحادث المؤسف الذي وقع يوم أمس يذكرنا بالحاجة لإيجاد حلول دائمة وسلمية وسياسية للصراعات الكثيرة المتداخلة في المنطقة وخطر سوء التقدير المأساوي في مسرح العمليات المزدحم في سوريا”، كما دعا الوزير الأمريكي إلى إنهاء تهريب إيران “الاستفزازي” للأسلحة عبر سوريا، والذي قال إنه يشكل تهديداً للمنطقة.

• نفى المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون توجيهه أي ضربات إلى مواقع في سوريا، في أعقاب تعرض مؤسسة صناعية باللاذقية في سوريا لقصف صاروخي.

• نفى متحدث عسكري فرنسي ضلوع الجيش الفرنسي في استهداف مدينة اللاذقية يوم أمس، بصواريخ انطلقت من الفرقاطة الفرنسية “أوفيرن” التي كانت تبحر في مياه المنطقة.

• رحب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بالاتفاق الذي تم بين تركيا وروسيا في اجتماع سوتشي بشأن الوضع الخاص في ادلب الاجتماع الذي جاء بعد الاجتماع الثلاثي لقادة الدول الثلاث ايران وتركيا وروسيا، قائلاً، ان اجتماع زعيمي روسيا وتركيا واعلان الاتفاق حول كيفية تسوية قضية ادلب في سوريا هو خطوة مهمة واساسية في القضاء على فلول الارهابيين في سوريا حيث يمكن عبر الدعم الضروري للتسوية السياسية للازمة السورية والاخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الانسانية ان يساعد عملية الاستقرار في سوريا وانهاء وجود الجماعات الارهابية في هذا البلد. وأكد قاسمي ان وقف اعمال العنف واراقة الدماء وفي الوقت ذاته تطهير المنطقة من الارهاب الموجود فيها يعتبر من الاركان الرئيسية والمبدئية للسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

• قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف “إن الدبلوماسية المسؤولة المكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية، التي أجريت خلال زياراتي إلى أنقرة ودمشق، وكذلك خلال القمة الإيرانية _ الروسية _ التركية اللاحقة في طهران والاجتماع في سوتشي، تمكنوا من منع وقوع حرب في إدلب، فضلا عن تصميمنا الحازم على محاربة التطرف والإرهاب”.

• أشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أنَّ روسيا ستتخذ تدابير لمنع دخول “النظام السوري” إلى إدلب ولمنع وقوع هجوم عليها. وقال إنه وفقاً لاتفاق سوتشي سيتم المحافظة على حدود إدلب السورية، ولن يجري تغيير مواضعها والجميع سيبقى في مكانه، وذكر أنه اعتباراً من 15 تشرين الأول المقبل سيتم إخراج الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب. وسيتم تطهير المنطقة منزوعة السلاح بإدلب من المتطرفين وسيبقى الناس و”المعارضة المعتدلة” في مكانهما. وفي سياق متصل أشار جاويش أوغلو إلى أن وكالات الاستخبارات والأمنية التركية والروسية سيبحثان مصير المجموعات المتطرفة المتواجدة في إدلب.

• ذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن “المعارضة” في جيب إدلب الواقع تحت سيطرتها ستبقى في نفس المناطق الموجودة بها الآن في إطار الاتفاق الذي وقعته تركيا وروسيا.

• رحّب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بالاتفاق التركي الروسي، المتعلق بإقامة منطقة منزوعة السلاح بين مناطق الدولة السورية و”المعارضة” بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وشدّد على وجوب تطبيق الاتفاق التركي الروسي “فوراً”.

• قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن الاتفاق الروسي التركي الخاص بمنطقة إدلب السورية يجب أن يحمي المدنيين ويسمح بوصول المساعدات بلا عائق وعلى نحو مستمر.

• أعرب رئيس جمهورية منغوليا خالتماجلين باتولغا خلال لقائه السفير السوري لدى الصين الدكتور عماد مصطفى، عن سعادته لنجاح الدولة السورية في تطهير معظم أراضيها من المجموعات المسلحة ولإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها.

• أعلنت بطريركية موسكو أن كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا سيعقد في موسكو لقاء مع مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، وأوضح الناطق الصحفي باسم البطريركية القس ألكسندر فولكوف أن الجانبين سيبحثان المسائل المتعلقة بحماية المسيحيين في الشرق الأوسط، إضافة إلى مسائل تعاون الكنائس المسيحية والأمة الإسلامية في ضوء الأوضاع الحالية للمؤمنين في سوريا”.

• أرسل الجيش التركي تعزيزات جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، ووصلت قافلة عسكرية ضمت مدافع ودبابات وناقلات جنود مدرعة ووحدات من القوات الخاصة إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي الحدودية.

• نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني كويتي قوله إنَّ وزارة الداخلية الكويتية ستلاحق السوريين المخالفين لشروط الإقامة على أراضيها، خصوصاً ممن حضروا بسمات زيارة ولم يغادروا، وقدَّر المسؤول أعداد السوريين المخالفين لقانون الإقامة بنحو 10 آلاف مخالف، منهم نحو 3000 حضروا بسمات زيارة عائلية في الأغلب.

المصدر: الاعلام الحربي