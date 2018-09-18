أعلنت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء عن تسجيل خسائر بقيمة 69 مليون دولار في سنتها المالية الممتدة بين الأول من نيسان/ابريل 2017 الى 31 آذار/مارس 2018 بسبب مقاطعة السعودية ودول اخرى.

وقالت المجموعة في بيان نشرته على موقعها ان العام المالي الأخير هو “أكثر الأعوام صعوبة وتحديا في تاريخ الناقلة”.

وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 حزيران/يونيو 2017، بعدما اتهمت الامارة الغنية بدعم تنظيمات متطرفة في الشرق الاوسط. وهو ما نفته الدوحة مرارا.

واتخذت الدول الاربع اجراءات عقابية بحق قطر، بينها منع طائراتها من عبور أجوائها واستخدام مطاراتها.

وقال الخطوط القطرية في بيانها ان “الحصار الغير قانوني على دولة قطر” تسبب بانخفاض “الإيرادات بشكل مباشر، حيث تأثرت نسبة المقاعد المشغولة على الرحلات المغادرة بنسبة 19 بالمئة”.

وذكرت ان المقاطعة أجبرتها على إغلاق 18 وجهة وافتتاح 14 وجهة جديدة خلال السنة المالية الماضية.

وتابعت “تسبب افتتاح الوجهات الجديدة والتكاليف المترتبة على ذلك مثل تعزيز الحضور في هذه الأسواق الجديدة بتحمل صافي خسارة بقيمة 252 مليون ريال قطري”. أي نحو 69 مليون دولار.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت العام الماضي أن صافي أرباحها في السنة المالية 2016-2017 ارتفع نحو 22% ليبلغ 540 مليون دولار. وذلك قبل اندلاع الأزمة في الخليج.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية “لا شك بأن العام الماضي كان عاما مليئا بالإضطرابات مع إعلان الحصار الغير قانوني على دولة قطر، الأمر الذي انعكس سلبا على نتائجنا المالية السنوية بشكل حتمي،.لكنه أضاف “بالرغم من ذلك. يسعدني أن أقول أنه تم التقليل من آثار الحصار بشكل كبير. مخالفين بذلك تمنيات دول الجوار بأن يكون لهذا الحصار آثار سلبية كبيرة علينا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية