أعرب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الى سوريا، جايمس جيفري، عن تعازيه لروسيا في حادث تحطم طائرة إيليوشين -20 في سوريا ليلة أمس.

وقال جيفري خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: “قبل أن أتحدث، أود الإعراب عن التعازي لشركائنا في مجلس الأمن الدولي – روسيا، في حادث مقتل الطاقم خلال تخطم الطائرة يوم أمس”.

وتابع: “إنه الحادث المأساوي يذكرنا بضرورة إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة وفق القرار الأممي رقم 2254”.

المصدر: سبوتنيك