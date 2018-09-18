دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية في بيان اليوم “العدوان الصهيوني الغاشم على مدينة اللاذقية السورية وإسقاط الطائرة الروسية إيل- 20 وعلى متنها خمسة عشر جنديا روسيا، وما سبقه من اعتداء على مطار دمشق الدولي واللذين يأتيان استكمالا للاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية والسيادة السورية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني”.

واضاف إن” استمرار الكيان الغاصب بهذه الاعتداءات والتي بدأت بدعم المجموعات الإرهابية التكفيرية للنيل من سورية وتقديم الدعم لهذه المجموعات لوجستيا واستخباراتيا وسياسيا يوضح أهداف المشروع الصهيوني في تجزئة الأمة والاستيلاء على مقدراتها”.

وحمل “الأمم المتحدة مسؤولية الصمت المريب عن هذه الاعتداءات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام