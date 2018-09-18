شارك وفد مجلس علماء فلسطين في لبنان برئاسة الشيخ محمد الموعد، الناطق الرسمي للمجلس، في المؤتمر الصحافي لإطلاق التقرير السنوي الثاني عشر “عين على القدس”، تحت عنوان “المسجد الاقصى بين تقسيم يتهدده واقتحامات تستبيحه فمن ينقذه؟”.

وصرح الموعد بأن “القدس ستبقى عاصمة فلسطين رغم صفقة ترامب وكل المتواطئين، شاء من شاء وأبى من أبى، وان صفقة القرن لا تقدم ولا تؤخر أمام سواعد المقاومين الابطال، وان حق العودة مقدس عند أطفال فلسطين قبل كبارهم، والتخلي عن شبر واحد من أرضها حرام شرعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام