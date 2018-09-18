اعلن المتحدث باسم جيش العدو “الإسرائيلي” أفيخاي أدرعي عبر برنامج التلغرام ان “إسرائيل” تبدي أسفها لمقتل أفراد طاقم الطائرة الروسية التي أسقطت امس وان “إسرائيل” تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث الى ما اسماه “نظام الأسد” الذي أسقطت دفاعاته الجوية الطائرة الروسية. كما اضاف ان إسرائيل تعتبر أيضًا إيران وحزب الله شريكان للمسؤولية عن هذا الحادث المؤسف.

وفي تبنٍّ للغارات على سوريا قال المتحدث: لقد أغارت مقاتلات “الجيش الإسرائيلي” الليلة الماضية على منشأة للجيش السوري كان مخططًا لنقل أنظمة لإنتاج أسلحة دقيقة وقاتلة.

وتابع: يعمل بين “الجيش الإسرائيلي” والجيش الروسي نظام لمنع الاحتكاك تم الاتفاق عليه من قبل قادة “الدولتين” وأثبت فعاليته مرات عديدة في السنوات الاخيرة. لقد تم تفعيل هذا النظام الليلة الماضية أيضًا” على حد زعمه.

المصدر: انترنت