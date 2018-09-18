أعلن المتحدث بإسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة 600 قطعة بحرية للجيش وحرس الثورة في استعراض يوم 22 سبتمبر في بندر عباس جنوب البلاد.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد رمضان شريف أشار في تصريح له الى استعراض قدرة الردع للقوات المسلحة الايرانية في مجالات دفاعية مختلفة في الاستعراض العام للقوات المسلحة يوم22 سبتمبر وبالتزامن مع اسبوع الدفاع المقدس، قائلا، ان الاستعراض العام للقوات المسلحة يوم22 سبتمبر سيقام بالتزامن في طهران وبندر عباس.

وأضاف، سيتم خلال هذا الاستعراض عرض قوة وسيادة بحرية القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية في الخليج والمياه الحرة بمشاركة 600 قطعة بحرية خفيفة وثقيلة ومقاتلات بحرية الجيش وحرس الثورة الاسلامية وقوى الامن الداخلي وكذلك عشرات من مقاتلات القوات الجوية للجيش وحرس الثورة في الاجيال المختلفة.

ونوه العميد شريف الى مشاركة 200 قطعة بحرية شعبية نيابة عن الاف القطع البحرية لفئات الشعب المختلفة، قائلا، سيلقي رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني كلمة خلال هذه المراسم التي ستقام في صباح يوم 22 سبتمبر على ساحل بندر عباس (جنوب غرب) وبمشاركة فئات الشعب وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين الايرانيين.

وأوضح العميد شريف الى انه سيتم خلال هذه المراسم عرض المنجزات والقدرات الدفاعية للقوات المسلحة في اطار وحدات محمولة بحرا وبرا وجواً، قائلا، ان اجراء هذه المراسم على سواحل الخليج الفارسي وبالقرب من مضيق هرمز سيثبت ان القوات المسلحة الايرانية من اجل حماية مصالحها الوطنية مستعدة لتنفيذ ارادة النظام والشعب الايراني لمواجهة أي تهديد من قبل العدو في هذه المنطقة الاستراتيجية.

المصدر: وكالة تسنيم