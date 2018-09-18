اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن الاسف لهبوب الاعصارين العنيفين فلورانس في اميركا ومنغهوت في الفلبين والصين.

وافادت الخارجية الايرانية ان قاسمي اعرب عن الاسف لهبوب الاعصارين العنيفين فلورانس في اميركا ومنغهوت في الفلبين والصين، اللذين خلفا الكثير من الخسائر المادية والبشرية، معبّرا عن تعاطفه مع ذوي واسر الضحايا والمنكوبين.

وقد ارتفع عدد ضحايا اعصار فلورانس الذي ضرب الشاطئ الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوم الجمعة و الذي يصنف تحت فئة “منخفض استوائي” إلى 23 شخصا.

فيما خلف الإعصار مانكوت، أقوى عاصفة بالعالم هذا العام، دمارا امتد من الفلبين إلى الصين، حيث تم إجلاء ملايين الأشخاص وخلف وراءه عشرات القتلى والمفقودين.

المصدر: وكالة فارس