عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر/ أيلول، خارطة حركة الطائرة الروسية “إيل-20” قبل إسقاطها.

ويبين الرسم البياني أن “الطائرات الهجومية الإسرائيلية” اقتربت من مسار “إيل-20” الروسية، وبعد ذلك أطلقت الصواريخ العالية الدقة GBU-39 بمدى إطلاق يبلغ 110 كيلومترات. والدفاع الجوي السوري الذي كان يتتبع طائرة “إف-16” الإسرائيلية، في نهاية المطاف اعتقد أن الطائرة الروسية عدوا وأسقطته.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن قاعدة “حميميم” الجوية الروسية في سوريا فقدت مساء يوم 17 سبتمبر، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية ” إيل —20″.

المصدر: سبوتنيك+روسيا اليوم