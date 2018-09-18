مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: بعض ما نقل عن رئيس الجمهورية لم يكن دقيقا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2018 - 12:50
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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: بعض ما نقل عن رئيس الجمهورية لم يكن دقيقا
منذ 31 mins
18 September، 2018
لبنان
أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية “ان بعض ما ورد اليوم في صحيفة “الجمهورية”، نقلا عن زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يكن دقيقا لاسيما ما جاء في العنوان الرئيسي للصحيفة”.
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
الرئيس عون
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