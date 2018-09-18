أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية “ان بعض ما ورد اليوم في صحيفة “الجمهورية”، نقلا عن زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يكن دقيقا لاسيما ما جاء في العنوان الرئيسي للصحيفة”.