انتشرت قوات كبيرة من شرطة العدو الاسرائيلي الثلاثاء في أنحاء مدينة القدس المحتلة وبالتحديد في محيط المسجد الأقصى المبارك، بحجة القيام باجراءات امنية بسبب “عيد الغفران” بما يتيح للمستوطنين الصهاينة القيام بطقوسهم.

ولفتت مصادر فلسطينية نقلا عن الاعلام الصهيوني الى ان “الحواجز ستنصب على محاور الطرق بين شطري المدينة المقدسة ابتداء من عصر اليوم وستمنع السيارات من دخول الأحياء الغربية حتى مساء غد الأربعاء”.

واضافت المصادر ان “سلطات الاحتلال فرضت منذ الليلة الماضية إغلاقا شاملا على الضفة الغربية يستمر حتى فجر يوم الأربعاء، كما أغلقت المعابر في غزة و الضفة الغربية المحتلة”.

وتابعت المصادر انه “لن يُسمح خلال هذه الفترة إلا للحالات الإنسانية والطبية فقط بدخول الى الاراضي المحتلة وذلك بعد الحصول على تصريح خاص من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق”.

المصدر: فلسطين اليوم