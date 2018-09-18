قال مدير وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية روبرت آشلي، إن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن سوريا أمر “مشجع” من وجهة نظر حل النزاع هناك.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها آشلي أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، حيث قال: “من المشجع أن لدينا مثل هذه المناقشات، مناقشات بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين”.

وخلال حديث الجنرال عن الوضع في محافظة إدلب السورية، قيم آشلي الوضع هناك بأنه “وعاء يغلي”، نظرا لأن في هذه المنطقة تنشط “حوالي 20 مجموعة ومنظمة مختلفة”.

وفي الوقت نفسه، أكد آشلي الموقف الأمريكي، قائلاً إن إجراء العملية العسكرية في إدلب لن يؤدي على المدى الطويل إلا لتفاقم معاناة المدنيين هناك.

وقال: “نود أن نرى حوارا وتفاعلا بين الجماعات المختلفة بحثا عن السلام”.

وقد أعلن الرئيس الروسي في ختام اجتماعه مع نظيره التركي يوم الاثنين في سوتشي، عن الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب على امتداد خط التماس بين الجيش السوري والجماعات المسلحة.

وقال الرئيس بوتين إنه تقرر إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 – 20 كلم على امتداد خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بحلول 15 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر سحب الأسلحة الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ ومدافع كل الجماعات المعارضة بحلول 10 أكتوبر المقبل، وذلك باقتراح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالات