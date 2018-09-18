جدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الإثنين ثقته بمرشحه لعضوية المحكمة العليا القاضي بريت كافانو على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه.

وقال ترامب “أنا واثق من أن الأمور ستسير على ما يرام”، في إشارة إلى التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ على تعيين القاضي المحافظ عضوا في المحكمة العليا.

وأتى تصريح ترامب بعدما أعلنت المرأة التي تتهم كافانو بالاعتداء عليها عن استعدادها للمثول أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ لتأكيد اتهاماتها، ومسارعة القاضي المحافظ إلى نفي صحة هذه الاتهامات وإعلانه استعداده للمثول أمام اللجنة نفسها لدحض اتهاماتها، ما يعني احتمال إرجاء جلسة التصويت على التعيين المقررة الخميس.

وفي إشارة إلى إمكانية حصول تأخير بسيط في عملية تثبيت كافانو في منصبه الجديد، شدد ترامب على ضرورة أن يتم الاستماع “إلى الجميع” وأن تكون عملية المصادقة على مرشحه “مثالية”.

وردا على سؤال عما إذا كان القاضي المحافظ الذي نفى بشدة الاتهامات الموجهة إليه قد فكر بسحب ترشحه، أجاب ترامب “يا له من سؤال سخيف!”، منوها بكافانو “القاضي الاستثنائي المحترم من الجميع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية