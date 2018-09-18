تركت معاينة رشقات القذائف الصاروخية من وحدات الرجم “أوراغان” (الإعصار)، خلال مناورات “الشرق-2018” الأضخم منذ عقود، انطباعا لا يمحى من مخيلة الصحفيين البريطانيين.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية، في معرض تعليقها على تدريبات “أوراغان”: “ما شوهد في ساحة تدريب ما وراء البايكال حقا يجمد الدم في الأوردة”.

ووصف صحفيو The Sun الذين قدموا لتغطية المناورات، مشاهد إطلاق القذائف من راجمات “أوراغان” بـ”المروعة، مشيرين إلى أن كل راجمة بزنة 20 طنا قادرة على إطلاق قذيفتين في الثانية الواحدة، وبوزن 280 كغم لكل منها.

وأشار الصحفيون أيضا إلى أن كل قذيفة صاروخية عيار 220 ملم يمكن أن تنشر 312 لغما مضادا للأفراد، والتي يمكن أن تقطع أمام العدو طريق الهرب.

وذكروا أن وحدات “أوراغان” قادرة على الدوران حول نفسها بزاوية 240 درجة وتسمح بإطلاق ذخائر متفجرة أو حارقة أو حرارية أو كيميائية أو عنقودية.

وتعتبر مناورات “الشرق-2018″، التي شاركت فيها الصين ومنغوليا، من أضخم المناورات التي نفذها الجيش الروسي منذ عقود، إذ بدأت في 11 سبتمبر واستمرت حتى 17 منه، وشارك فيها حوالي 300 ألف عسكري، و36 ألف دبابة ومدرعة، وأكثر من ألف مروحية وطائرة مسيرة.

المصدر: وكالات