أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري كوزاك أن روسيا تعتزم إطلاق توريدات الغاز إلى الصين عبر أنبوب “قوة سيبيريا” في موعد لا يتعدى الـ 20 من ديسمبر عام 2019.

وقال كوزاك في ختام اجتماع اللجنة الروسية الصينية الحكومية المشتركة للتعاون في مجال الطاقة: “علينا إتمام المباحثات حول التوريدات الإضافية قبل نهاية العام الحالي وإطلاق التوريدات عبر أنبوب “قوة سيبيريا” في موعد لا يتعدى الـ 20 من ديسمبر العام المقبل”.

كما أكد كوزاك رفع القيود عن توريد النفط إلى الصين عبر الأنابيب قبل نهاية عام 2019، موضحا أن القيود القائمة على توريدات النفط عبر الأنابيب تضطر روسيا إلى توريد النفط عن طريق البحر عبر ميناء كوزمينو.

وأشار إلى أن روسيا والصين اتفقتا على توريد 1.7 مليون طن من النفط الروسي في عام 2018 عبر ميناء كوزمينو.

وأضاف أن العمل جار على تحديد شروط توريدات الغاز الروسي عبر المسار الغربي، أي عبر الأنبوب “قوة سيبيريا 2”. وتهدف الجهود المبذولة إلى إتمام المباحثات وتوقيع اتفاقية بيع وشراء الغاز قبل نهاية العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر توريد 30 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين عبر “قوة سيبيريا 2”.

المصدر: وكالات