بالصور ..صواريخ الدفاع الجوي السورية تنطلق لصد العدوان على اللاذقية من عرض البحر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2018 - 01:49
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بالصور ..صواريخ الدفاع الجوي السورية تنطلق لصد العدوان على اللاذقية من عرض البحر
منذ 48 mins
18 September، 2018
سورية
-
عربي وإقليمي
صواريخ الدفاع الجوي السورية تنطلق لصد العدوان على اللاذقية من عرض البحر.
المصدر:
الاخبارية السورية
اللاذقية
سوريا
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