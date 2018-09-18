تصدى سلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري مساء اليوم لعدوان بالصواريخ على مدينة اللاذقية. وقال مصدر عسكري في تصريح إن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ معادية قادمة من عرض البحر باتجاه مدينة اللاذقية واعترضت عددا منها قبل الوصول إلى أهدافها”.

وكانت وكالة سانا قد أشارت في وقت سابق اليوم إلى سماع دوي انفجارات في سماء مدينة اللاذقية ناتجة عن عدوان استهدف مؤسسة الصناعات التقنية مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية تعاملت مع العدوان على المدينة وأسقطت عددا من الصواريخ.

وفي محافظة طرطوس نفت الوكالة الأخبار التي يتم تداولها عبر القنوات المعادية عن استهداف مصفاة بانياس مؤكدة أنها أخبار عارية من الصحة.

ووزعت وكالة سانا هذه الظور التي تظهر حطام صواريخ العدوان التي تم إسقاطها.

المصدر: وكالة سانا