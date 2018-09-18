استولى متظاهرون فلسطينيون، مساء الإثنين، على قطعة سلاح تعود لجندي إسرائيلي بعد اجتياز السياج الفاصل في منطقة زيكيم.

وأفادت مصادر صحفية أن المتظاهرين تمكنوا من اغتنام سلاح جندي إسرائيلي هرب من أمامهم عقب تجاوزهم السياج الأمني عند بوابة زيكيم شمال قطاع غزة.

وتمكن عدد من الشبان المشاركين بتظاهرة كبيرة مؤازرة للمسير البحري الثامن الذي انطلق عصر اليوم ببحر شمال غزة، من اجتياز السياج الأمني الفاصل عند بوابة زيكيم العسكرية.

واستطاع الشبان الوصول إلى ثكنة للجنود، والذين هربوا من المكان وتركوا قطعة سلاح، اغتنمها الشبان قبل عودتهم إلى القطاع.

وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال تظاهرة سلمية بمشاركة الآلاف على شاطئ شمال غرب غزة بالقرب من السياج الأمني، خرجت لمؤازرة المسير البحري الثامن الذي ينطلق مساء اليوم من منطقة الواحة شمال غرب قطاع غزة.

وتوجه مئات الشبان الفلسطينيين إلى الحدود الشمالية البحرية لقطاع غزة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال وذلك تزامنا مع انطلاق المسير البحري الثامن في بحر شمال غزة.

المصدر: فلسطين اليوم