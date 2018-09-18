قال المستشار السياسي لأمين عام حزب الله السيد حسين الموسوي في مجلس حسيني في بعلبك “إن التسابق والتهافت على الحقائب الوزارية يؤكد أن الدافع الى ذلك عند الأعم الأغلب ليس من أجل الوطن ولا المصلحة العامة للبنانيين بل من أجل المكاسب الخاصة والنفوذ الشخصي، ما يجعل المواطن الشريف لا يشعر بالأمان على عائلته ووطنه بل يشعر بالأسف والخجل أمام أولاده..”.

وأضاف “أدعو كل الغيارى إلى حراك وطني وتشكيل رأي عام حر عاقل شجاع يستطيع بإخلاصه لأبناء وطنه، الذين سوف يؤيدون دعوته ومواقفه النظيفة المسؤولة، يستطيع أن يضع حدا لاستهتار المستهترين وعبث العابثين ويثبت أن الرأي العام المتجاوز للأنانيات والعصبيات بكل عناوينها قادر على القيام بواجبه الوطني ولا يترك مجالا لبعض الدول أن تتدخل في شؤون بلده، سواء من باب الإشفاق على حاله أو الطمع بموطئ قدم على حساب حريته واستقلاله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام