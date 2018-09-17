المرسم العاشورائي الثامن “ظلال” الذي تقيمه بلدية برج البراجنة وبالتعاون مع جمعية إبداع وتنظيمها تظاهرة فنية سنوية يعبر المشاركون فيها عن حبهم وولائهم لخط ونهج الإمام الحسين عليه السلام من خلال الرسم واللون..

(ظلال) مرسم مفتوح حيث يتاح لكل من يرغب بالمشاركة دون أي ضوابط أو معايير سوى حبه لنهج الحسين (ع). شارك بالحضور كل من رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور ونائب الرئيس الحاج زهير جلول والأعضاء السادة حسن عمار وزاهر الخليل وديب سليم إضافة إلى رئيس جمعية إبداع الشاعر الحاج علي عباس وفريق عمله كما حضر الكثير من الإعلاميين. ناهز عدد المشاركين 1000 مشارك من عمر 3 سنوات وصولا إلى فنانين محترفين كما شارك جمعيات ومنتديات فنية حضرت من الجنوب والبقاع ومنطقة جبيل إضافة إلى بيروت وضواحيها . في نهاية اليوم وزعت الشهادات على الفنانين المشاركين حيث ألقى جلول كلمة بلدية برج البراجنة والحاج علي عباس كلمة جمعية إبداع.

تصوير: سارة اسماعيل

المصدر: بريد الموقع