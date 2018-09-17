قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك “الحريص على لبنان يسهل ولا يعطل إلا إذا كان هناك إملاءات وحسابات أخرى”، وتابع “نحن نطالب بتشكيل حكومة ضمن موازين موحدة وعادلة تراعي نتائج الانتخابات النيابية”.

واضاف الشيخ يزبك في حديث له الاثنين “ليعمل الجميع يدا واحدة لفائدة هذا البلد”، ولفت الى ان “أي تأخير في تشكيل الحكومة فيه ضرر للناس”، ورأى انه أن البعض يبدو انه لا يشعر بحاجة الناس ووجعهم وألمهم”.

واعتبر الشيخ يزبك انه “الأجدر بنا أن نتعلم من الإمام الحسين(ع) الصبر على المظلومية لمواجهتها بالحق والتضحية لننتصر على الباطل ولننتصر بالقيم والأخلاق على الرذيلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام