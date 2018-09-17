أعرب وزير الطاقة الصيني، نور بيكري، اليوم الإثنين، أن قوة مسار طريق الشرق الأقصى لشركة “غازبروم” في الصين قد تصل إلى 5-10 مليار متر مكعب في السنة، وأن المناقشات ما زالت مستمرة حول أسعار الغاز، وقد تنتهي بتوقيع العقد بالفعل في النصف الأول من عام 2019.

وقال الوزير للصحفيين: ” بشكل مبدئي، نتيجة للمفاوضات بين البلدين، سيبلغ حجم الإنتاج من 5 إلى 10 مليارات متر مكعب. ويجب الإشارة إلى أن هناك مشاكل معينة في المشاورات حول الشروط التجارية. وفيما يتعلق برأيي الشخصي في هذا الشأن، فأنا أعول على التوقيع بين الشركات في أقرب وقت، جيد لو أن يوقعوا في النصف الأول من العام القادم، جوهر المفاوضات وصعوبتها تتمثل في السعر، لكنني واثق أنهم سيجدون خيارا مقبولا للطرفين”.

ووفقا للوزير، يقوم الطرفان ببحث المشروع، كما أن حكومتي روسيا والصين، تدعمان المشاورات.

المصدر: سبوتنيك