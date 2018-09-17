استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف الاثنين رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق ، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وحيا الشيخان القطان وعبد الرزاق “الجيش اللبناني على دوره في حفظ الأمن والإستقرار وذلك من خلال معادلة الشعب والجيش والمقاومة”، وثمنا “الإجماع الوطني الذي يحظى به جيشنا الباسل لأنه يقدم الكثير لوطنه لا سيما الأرواح الذكية التي سقطت وتسقط دفاعا عنا وعن وطننا الحبيب”.

وتمنى الشيخان القطان وعبد الرزاق “زيادة عديد الجيش ودعمه بما أمكن واستقبال كل الهبات التي تقدم من كافة الدول دون استثناء لتقوية الجيش”، وتابعا “نامل لجيشنا الوطني المزيد من الإنجازات الامنية والعسكرية لحفظ لبنان آمنا مستقلا وقادرا على مواجهة التحديات الإسرائيلية والتكفيرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام