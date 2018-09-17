قال مسؤولونَ صينيون إن بكين قد تَرْفُضُ المشارَكَةَ في محادثاتِ التجارةِ المقترحةِ مع الولايات المتحدة في وقت لاحقٍ هذا الشهر، إذا مَضَتْ إدارةُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قُدمًا في فرضِ رسوم إضافيةٍ على الواردات الصينية.

ووفق مصادر صحفية .. اقترحت الولاياتُ المتحدة إجراءَ المحادثات، لكنها في الوقت نفسه مضت قدمًا في خُطَطِها لفرضِ رسومٍ جُمركيةٍ إضافيةٍ على منتجاتٍ صينية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار.

وقال مسؤول صيني كبير القول إن بلاده لن تتفاوض “والبندقية موجهة إلى رأسها”.

ويقترح مسؤولون آخرون يقدمون المشورة لقادة البلاد أن تفرض الصين حدودًا على بيع المكونات والإمدادات التي تحتاجها الشركات الأمريكية، مستخدمة بذلك “قيود تصدير” لتهديد سلاسل إمداداتها.

واقترح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بدء محادثات تجارية جديدة قرب 20 سبتمبر الجاري.

وشرعت الصين في مناقشة خطط الحضور، لكنها بدأت تعيد التفكير في المشاركة بسبب احتمال الإعلان عن رسوم جديدة هذا الأسبوع.

المصدر: اخبار الان