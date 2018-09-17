الرئيس الجزائري يقيل قائدي القوات البرية والجوية والأمين العام لوزارة الدفاع – سبوتنيك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2018 - 14:57
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حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية الكبرى يوم الخميس المقبل بعد تلاوة المصرع الحسيني الساعة 7 صباحاً
المصرع الحسيني سيتلى للرجال في مجمع سيد الشهداء (ع) - الرويس وللنساء في باحة عاشوراء - الجاموس - تقاطع السان تيريز
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
الرئيس الجزائري يقيل قائدي القوات البرية والجوية والأمين العام لوزارة الدفاع – سبوتنيك
منذ 1 ساعة
17 September، 2018
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