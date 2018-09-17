ارتفع الذهب، الاثنين مع سعي المستثمرين لجني المكاسب السريعة مستغلين تحرك المعدن داخل نطاق ضيق في الفترة الأخيرة، وذلك وسط تصاعد التوترات التجارية الصينية الأميركية واحتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مجددا.

وفي الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1195.83 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل 0.6 بالمئة يوم الجمعة عندما تكبد خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1199.80 دولار.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداولات الذهب في هونغ كونغ “إنها مشتريات النطاق الضيق مع ترقب الناس لتحركات الدولار وتطورات نزاع الرسوم الجمركية الأميركي الصيني.”

وأضاف أن السوق ظلت داخل نطاق 25 دولارا للأسابيع القليلة الماضية، وقد لا تبارحه إلى أن تستقي الأسواق اتجاها واضحا بشأن زيادات الفائدة هذا العام خلال اجتماع مجلس الاحتياطي القادم في سبتبمر .

وتترقب الأسواق بقلق إعلان واشنطن عن جولة جديدة من الرسوم على الواردات الصينية مما سيفتح الباب لردود انتقامية محتملة من بكين.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.08 دولار.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة مسجلا 793.90 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 978.50 دولار للأوقية.

المصدر: سكاي نيوز