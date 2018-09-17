قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب أيوب حميد إن “دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية ينطلق من إظهار أن هذا الوطن لا يزال ينبض حياة وقادرا على تلمس الخطى الصحيحة”، وتابع ان “ذلك ليس تجاوزا لمسؤولية أحد إنما من موقع الحرص على أن يستمر هذا الوطن نابضا بالحياة ساعيا نحو الأفضل”.

واضاف حميد في حديث له الاحد ان “العمل التشريعي الذي ينعقد في الأسابيع المقبلة إنما من أجل مناقشة قضايا طرحتها الحكومة ويطرحها النواب والتي هي من الضرورة بمكان لكي تعالج وتصبح قوانين نستفيد منها”، ولفت الى ان “هذا الواقع الذي نسير به هو نتيجة حتمية وطبيعية لإنعقاد ضروري ودائم للمجلس النيابي في ظل حكومة تصريف الأعمال وليس تجاوزا للدستور أو القانون أو كما يحاول البعض أن يصور هذا الإتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية بأسرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام