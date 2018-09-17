أصدر مجلس الأمن الوطني العراقي الأحد عدة قرارات خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أبرزها انتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية وإعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية.

وقال مكتب العبادي في بيان له إن “المجلس ناقش في اجتماعه اليوم المواضيع المطروحة في جدول الأعمال وفي مقدمتها إدامة حالة الأمن والاستقرار وضبط الحدود العراقية وتوثيق الخروقات في الأجواء والأراضي وبحث تنظيم الواجبات والمهام الأساسية للشرطة الاتحادية وتسليحها بما يعزز دورها التكاملي مع قوات الجيش العراقي إلى جانب استقرار الأوضاع في محافظة البصرة وإجراءات حماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة”.

وصدر عن المجلس بحسب البيان عدة قرارات هي “تتولى وزارة الداخلية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية، وأيضا تتولى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني”.

وتابع البيان أن “المجلس اصدر أيضا قرارا بانتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية لحماية الحدود ومنع اي خروقات ويتم توفير الأعداد والمستلزمات الكافية لذلك، والموافقة على توقيع مذكرة التفاهم الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية والهنكارية وتخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع”.

المصدر: سبوتنيك