أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن إسقاط شبكة تجسسية مرتبطة بقوى العدوان الأمريكي السعودي على اليمن بعد عملية رصد وتعقب.

واوضح مصدر امني يمني أن “الخلية الإجرامية كانت مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمخابرات الاماراتية وقامت برفع احداثيات ومعلومات عن تجمعات سكانية ومنازل مواطنين ومنشآت خدمية وفنادق وسفارات ومؤسسات حكومية على رأسها مكتب رئاسة الجمهورية بأمانة العاصمة ومبنى وزارة الداخلية وقوات النجدة ومحطة شركة النفط”.

وأشار المصدر إلى أن “الإعلام الأمني سوف ينشر لكافة وسائل الإعلام تقريرا مصورا خلال الأيام القادمة واعترافات للعناصر التي تم القاء القبض عليها”، ودعا “المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الابلاغ عن اي عناصر مشتبهة حرصا على الامن والسلامة العامة وسكينة المجتمع”.

المصدر: موقع انصار الله